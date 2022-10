Governo entrega obra de ponte na LMG-862, na Zona da Mata mineira

Estrutura de concreto proporcionará mais segurança aos usuários da via ao substituir antiga travessia de madeira.

Foto: DER / Divulgação.

O Governo de Minas, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), finalizou as obras de construção da ponte sobre o Ribeirão Santana, no km 3 da rodovia LMG-826, trecho que liga os municípios Oratórios e Amparo do Serra, na Zona da Mata.

A obra, concluída em 30/9, substituiu a travessia de madeira por concreto. Com 22 metros de extensão por 10,8 metros de largura, a nova ponte foi construída em concreto armado para garantir mais segurança aos veículos que passam pela região.

A estrutura foi executada por meio de acordo assinado entre o Governo de Minas, com a assistência da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG), e uma empresa privada. O documento do acordo prevê que a empresa construa diversas pontes em concreto armado em várias localidades mineiras. Em contrapartida, serão extintas dívidas fiscais e passivos tributários de ICMS da instituição privada.

Todas as obras passam por aprovação prévia do DER-MG. O órgão é o responsável pela inspeção técnica de todas as etapas, como análise dos projetos executivos, memoriais de cálculos, estudos topográficos, hidrológicos e geotécnicos e, também, pela fiscalização da execução dos trabalhos.

Tráfego

A LMG-826 é uma estrada muito importante para o escoamento de produtos agrícolas da região da Zona da Mata. Por lá transitam inúmeros caminhões que abastecem os mercados com insumos cultivados na região, com destaque para a produção suína.

“Seguimos investindo na melhoria da malha rodoviária estadual para garantir a segurança dos usuários. Esta ponte vai ajudar no deslocamento entre as duas cidades, além do transporte da produção agropecuária”, avalia o diretor-geral, Rodrigo Tavares.

Nova sinalização

O DER-MG tem realizado também, na mesma região, serviços de conservação e manutenção das rodovias, como as melhorias na MGC-120, entre Ponte Nova ao trevo de Coimbra. O trecho recebeu nova sinalização horizontal em 53 quilômetros.

Há previsão de serem instaladas cerca de 150 novas placas educativas e de indicação ao longo do trecho. A ação tem como objetivo preparar a via para o período chuvoso que se aproxima. Pelo segmento passam, diariamente, cerca de 700 veículos, sendo a maioria de carros de passeio.

A nova sinalização vai beneficiar, diretamente, cerca de 80 mil moradores de cidades como Ponte Nova, Coimbra, Guaraciaba, Teixeiras, Viçosa, Pedra do Anta e Paula Cândido.

Pela MGC-120 circulam, ainda, alunos da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e grande parte da produção agroindustrial, uma vez que a região se destaca pelo abate e fabricação de produtos de carne.

Fonte: Agência Minas.