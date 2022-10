Campanha vacinal contra poliomelite atinge índice de 81,12% em Poços de Caldas

Campanha realizada esse ano teve, como objetivo, evitar a reintrodução da mesma no nosso país.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Campanha de vacinação contra poliomielite se encerrou na última segunda-feira (24), Poços atingiu ao todo 81,12% do público-alvo, o que significa que das 7.650 crianças que deveriam receber o imunizante, 6.206 crianças se vacinaram.

Como estratégia para aumentar a cobertura vacinal a equipe de imunização e as equipes da Atenção Básica percorreram as 49 instituições públicas e privadas de ensino, onde foram aplicadas 729 doses da vacina.

A enfermeira, Ana Corina Pacheco ressaltou o trabalho realizado pela equipe para atingir os números desejados. “Foi finalizada, na data de ontem, a campanha de multivacinação e contra a poliomielite. As coberturas vacinais foram reduzidas ao longo dos últimos anos e esse dado trouxe uma preocupação importante. Com a intenção de melhorar isso, nas últimas semanas, mais uma vez, foi firmada uma parceria entre as secretarias de saúde e educação e com as escolas particulares. Esse trabalho deu um resultado maravilhoso e conseguimos melhorar a cobertura, especialmente quando comparamos os dados com a última campanha realizada (2020).”

A poliomielite é uma doença grave, atualmente erradicada no Brasil. A campanha realizada esse ano teve, como objetivo, evitar a reintrodução da mesma no nosso país.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.