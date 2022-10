Ação de promoção à saúde e à alimentação adequada e saudável acontece no coreto, na quinta (27), em Poços de Caldas

Ação será realizada no Parque Ecológico da Zona Sul, das 08h às 11h.

Foto: CSul.

Na próxima quinta-feira (27), acontece a primeira atividade do “Ação em Saúde” desenvolvidos pelas nutricionistas da Atenção Básica.

Esta primeira ação será realizada no Coreto, na praça Pedro Sanches, das 08h às 11h.

Durante a ação, serão fixados banners explicativos nos locais, serão realizados diálogos sobre os passos e classificação dos alimentos de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, além de ser ofertada a aferição de pressão arterial e distribuição de frutas.

As atividades serão realizadas pelas equipes da Atenção Básica em parceria com as instituições de ensino PUC Minas – Poços de Caldas e Anhanguera.

As ações acontecem para marcar o Dia Mundial da Alimentação é comemorado anualmente em 16 de outubro e dia 14 de novembro, onde é comemorado o Dia Mundial do Diabetes.

Na próxima sexta-feira (04), a ação será realizada no Parque Ecológico da Zona Sul, das 08h às 11h.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.