DMAE inicia substituição de redes de água no Jardim dos Estados, em Poços de Caldas

Foram iniciadas as obras de substituição de redes de água nas Ruas Uberaba, Aracati, Diamantina e Av. David Benedito Otoni, no bairro Jardim dos Estados.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Poços de Caldas possui aproximadamente mil quilômetros de redes de água e mil quilômetros de redes de esgoto, buscando atender toda a população. Muitas dessas redes são antigas ainda em fibrocimento e se encontram deterioradas, prejudicando a qualidade da água e causando vazamentos.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) vem substituindo estas redes antigas por novas tubulações em PVC/PEAD que são mais leves, resistem a impactos e agentes químicos, além de ser imunes a corrosões e com vida útil superior a 50 anos.

Com esse objetivo, foram iniciadas as obras de substituição de redes de água nas Ruas Uberaba, Aracati, Diamantina e Av. David Benedito Otoni, no bairro Jardim dos Estados. Serão aproximadamente mil metros de rede a serem substituídas com previsão de nove meses de obra com término em outubro do corrente ano. Além disso, serão realizados outros serviços como a instalação de registro de manobras, descargas e instalação de válvulas.

O DMAE está distribuindo folhetos com informações sobre as obras em todo o bairro, enfatizando que os benefícios dos serviços serão superiores aos possíveis transtornos temporários.

Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão, favor ligar no 0800 283 6080.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.