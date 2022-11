Faculdade Unis São Lourenço conquista o selo de Instituição Socialmente Responsável 2022-2023

Campanha realizada anualmente chegou em 2022 à sua 18ª edição.

Foto: CSul.

A Faculdade Unis São Lourenço conquistou o selo de Instituição Socialmente Responsável 2022-2023, que faz parte da Campanha de Responsabilidade Social no Ensino Superior Particular promovido pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).

A campanha realizada anualmente chegou em 2022 à sua 18ª edição. Durante o período as instituições têm a oportunidade de mostrar as atividades sociais que são desenvolvidas visando a promoção social, desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos, valorização cultural, compromisso com a cidadania e meio ambiente.

Em 2022, a Faculdade Unis São Lourenço garantiu o selo mostrando o compromisso com a promoção social do município, desenvolvendo atividades para a comunidade da região, com a participação de alunos, professores, colaboradores e voluntários.

Fonte: Unis.