Unis realiza tarde de imersão em Inglês para alunos, colaboradores e a comunidade

Estudantes de Letras do Grupo Unis puderam colocar em prática o que aprendem na graduação.

Foto: Unis.

Na tarde do último sábado (19/11), o setor de Relações Internacionais do Grupo Unis, juntamente com o curso de Licenciatura em Letras da instituição e professores convidados, realizaram uma tarde de imersão em Inglês para alunos, colaboradores e a comunidade externa.

Ao longo do período, os alunos participaram de atividades com o objetivo de desenvolver a oralidade da língua estrangeira, como por exemplo, vocabulário e perguntas frequentes em uma entrevista em Inglês, simulação de vendas e de como pedir comida, apresentação cultural e uma gincana.

Ao participar da organização e condução de algumas das atividades do evento, os estudantes de Letras do Grupo Unis puderam colocar em prática o que aprendem na graduação. A coordenadora Profa. Dra. Carina Adriele Duarte de Melo avalia o sucesso do evento, que contou com participantes de diferentes cidades da região, promovendo a integração entre as comunidades acadêmica e externa. “Aprender um novo idioma é romper com os limites do nosso lugar e ampliar as possibilidades de comunicação. Que venham mais projetos como esse!”, comentou a Profa. Carina.

A coordenadora do Departamento de Relações Internacionais do Unis e também professora do curso de Licenciatura em Letras, Dra. Ana Amélia Furtado de Oliveira, afirmou que: “Não imaginava que iríamos ter tanto engajamento dos participantes. Eles realmente simularam um mundo em língua inglesa durante o evento. Os professores também se juntaram às atividades e realmente foi muito divertido e proveitoso. Agradecemos a todos que permitiram que este projeto ocorresse, à equipe da RI, à coordenação, professores e alunos de Letras e aos professores externos convidados”.

A Profa. Ana Amélia disse ainda que a intenção é que a imersão em inglês seja recorrente nos próximos anos e que também possua edições online, podendo abranger alunos e colaboradores de todas as unidades do Grupo Unis e aprendizes do idioma na comunidade externa, fora da cidade de Varginha.

Fonte: Unis.