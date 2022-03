Valor da cesta básica apresenta 4ª alta consecutiva em Três Pontas

Essa é a quarta alta consecutiva do índice, que só não foi maior devido à forte queda nos preços da banana e da batata, bem como a estabilidade nos valores da carne bovina e do feijão carioquinha.

O Índice da Cesta Básica de Três Pontas (ICB – FATEPS/UNIS) apresentou elevação de 0,47% em março comparado com fevereiro.

Essa é a quarta alta consecutiva do índice, que só não foi maior devido à forte queda nos preços da banana e da batata, bem como a estabilidade nos valores da carne bovina e do feijão carioquinha. As maiores altas foram do óleo de soja, leite integral, açúcar refinado e farinha de trigo.

Considerando 12 meses, de março de 2021 a março de 2022, a cesta básica em Três Pontas acumula alta de 29,37%. A pesquisa ocorre através da coleta dos preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, usando a metodologia adotada pelo DIEESE nas principais capitais brasileiras.

Nesta pesquisa evidenciou-se que o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Três Pontas no mês de março foi de R$618,79. Isso corresponde a 55,20% do salário mínimo líquido. Sendo assim, um trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 112 horas e 19 minutos por mês para adquirir essa cesta em Três Pontas.

Entre os meses de fevereiro e março de 2022, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Três Pontas, 10 apresentaram alta dos preços médios: óleo de soja, leite integral, açúcar refinado, farinha de trigo, pão francês, arroz, tomate, café em pó, manteiga e feijão carioquinha. Três produtos tiveram queda em seus preços médios: banana, batata e carne bovina.

A dinâmica dos preços dos itens da cesta básica em Três Pontas no mês de março foi impactada, principalmente, pelo comportamento da oferta dos produtos. No entanto, deve-se considerar outros fatores como as incertezas em relação aos impactos do conflito na Ucrânia, bem como a demanda externa.

Como já especificado anteriormente, a queda nos preços da banana e da batata, juntamente com a estabilidade da carne bovina e do feijão carioquinha, contribuíram para que a elevação não fosse ainda mais alta. Porém, deve-se destacar que o valor da cesta básica em Três Pontas está muito alto e qualquer elevação, por menor que seja, reforça o impacto no orçamento das famílias, especialmente as de baixa renda.

Como destacado no relatório de fevereiro, o comportamento futuro das safras, as exportações e o impacto que o conflito na Ucrânia pode trazer para a produção de alimentos serão os fatores mais importantes para a dinâmica dos preços no curto prazo.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Vinicius de Melo/ Agência Brasília