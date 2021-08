Estudantes da rede estadual retornam às escolas em Minas Gerais

Ensino híbrido é realidade em municípios que não apresentaram restrições à retomada das atividades presenciais.

Com o fim do recesso escolar, as escolas da rede estadual de ensino iniciam, nesta terça-feira (3), o segundo semestre letivo. A retomada é marcada pela ampliação das atividades escolares híbridas para um maior número de estudantes, alcançando todas as regiões do estado. Todas as unidades de ensino que retomam as atividades presenciais estão localizadas em municípios em que as prefeituras não apresentaram nenhuma restrição.



De acordo com a subsecretária de desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), Izabella Martins, o momento demonstra que a retomada presencial tem sido feita observando os protocolos sanitários e de segurança. “Este é um momento importante para a nossa rede, pois, graças aos cuidados e a preparação das escolas, estamos conseguindo acolher a comunidade escolar. Mais que isso: está sendo possível avançar e incluir mais anos escolares na possibilidade de retomada das atividades presenciais”, afirmou.



Com o início do 3º bimestre, mais escolas estão autorizadas a ter atividades presenciais e mais anos de escolaridade também estão liberados para iniciar o acolhimento de professores e, na sequência, dos alunos.



Nas unidades de ensino localizadas nos municípios inseridos nas ondas amarela ou verde do Plano Minas Consciente, além das turmas dos anos iniciais – 1º ao 5º ano -, e 9 do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, que já haviam sido autorizados a retornar, também o 8º ano do ensino fundamental e o 2º ano do ensino médio poderão voltar às atividades.



Tempo integral



No caso do Ensino Médio de Tempo Integral retornam os estudantes do 2º e do 3º ano. Também estão autorizadas a voltar às salas de aula as turmas do último período/semestre dos cursos profissionalizantes e do último período da Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Vale lembrar que o retorno presencial das escolas da rede estadual de Minas é seguro, gradual, híbrido, facultativo e foi planejado, com todo o cuidado, para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários e transmitir a segurança e confiança necessárias a alunos, funcionários, pais e responsáveis.

No modelo de ensino híbrido, implementado pela SEE, há alternância entre o atendimento presencial e o remoto. Em uma semana os estudantes participam de atividades na escola e, na semana seguinte, as unidades de ensino não têm atividades presenciais e os professores fazem o atendimento pelo aplicativo Conexão Escola. Já na outra semana, as atividades voltam a ser presenciais e assim por diante.

Segundo semestre

Ao longo do segundo semestre, alunos e professores da rede estadual já têm alguns compromissos marcados. De 12 a 18/8, por exemplo, será realizada a “Semana Estadual das Juventudes”. Já a “Semana de Educação para a Vida” será entre os dias 16 e 20/11.

Os estudantes devem ficar atentos para realizar a devolução dos Planos de Estudos Tutorados (PETs) do primeiro e do segundo bimestre. Já o PET do 3º bimestre já pode ser acessado gratuitamente pelo endereço eletrônico estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e também no aplicativo Conexão Escola 2.0.

Mais uma vez, o material impresso correspondente será entregue para os estudantes que não têm acesso à internet, da mesma forma como ocorreu nos volumes anteriores. A logística e a organização para a entrega são feitas pelos gestores escolares, de acordo com a realidade de cada comunidade, sempre respeitando as determinações da Secretaria de Estado de Saúde (SES) com relação aos protocolos sanitários de prevenção e combate à covid-19.

Fonte e foto: Agência Minas