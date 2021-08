Banda Quantic Void é a atração dessa semana na live do 5ª da Boa Música

Página do Diário Correio do Sul transmite live ao vivo no Facebook.

Nesta quinta-feira (05), o projeto 5ª da Boa Música recebe a banda Quantic Void, de Três Pontas. O grupo é formado por João Bierschenk (vocal), Humberto Filho (guitarra e backing vocal), Elton Rodrigues (guitarra), Jander Ribeiro (baixo) e Alex Sacca (bateria). No repertório, os músicos fazem um tributo ao Black Sabbath, Alice in Chains/Pantera e Metallica.

A live será transmitida a partir das 20h pelo Facebook e YouTube no canal Varginha Cultural e também pelo Facebook dos parceiros do 5ª da Boa Música, que conta com o apoio, divulgação e retransmissão do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio MG1, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Rádio Lírio Online e Webrádio Vitrola do ET. O 5ª da Boa Música recebe ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.

Essa é a edição nº 418 do 5ª da Boa Música que já possui 11 anos de história e, desde 2020, acontece por meio de lives transmitidas de um estúdio montado no Museu Municipal. O projeto é uma realização da Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural.

Sobre a banda

A Quantic Void foi fundada em dezembro de 2016 pelos músicos Alex Sacca/Bateria, Humberto Filho/Guitarra, Ítalo Miari/Baixo e Monique Sacca/Vocal na formação original com o intuito de tocar covers de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Metallica, Alice in Chains entre outras que são influência para os integrantes. Em agosto de 2019, a banda recebe a adição do seu mais novo integrante Elton Rodrigues/Guitarra.

A banda fez sua primeira apresentação no projeto 5ª da Boa Música em Varginha em 27/09/2018 e logo após, em setembro de 2018, na segunda edição do Festival Hardstock de Três Pontas. Em maio de 2019, o baixista Ítalo Miari dá lugar a Jander Ribeiro que assume o baixo estreando no 5ª da Boa Música em junho de 2019. Atualmente, a banda conta com nova formação com a integração de João Bierschenk nos vocais.

Contato da banda

Tel: (35) 9 9903-3233

Facebook: https://www.facebook.com/Banda-Quantic-Void-310555899698157

Instagram: https://www.instagram.com/quantic_void/?hl=pt

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural