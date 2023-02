IBGE intensifica divulgação em pelo menos seis bairros de Varginha neste fim de semana

Objetivo é reduzir o número de “ausentes” nessas localidades.

Foto: Prefeitura de Varginha

O IBGE vai intensificar a divulgação, utilizando inclusive um megafone, para a coleta do Censo em alguns bairro de Varginha que estão com índices elevados de recusas e ausências. O recenseadores já estão atuando nestes locais e em outros nesta operação para atingir os níveis necessários de entrevistas no município e por bairros.

De acordo com o coordenador Censitário Subárea – Varginha, Samuel Nogueira de Carvalho Duarte, a princípio esta divulgação será realizada nos bairros Rezende, Barcelona, Santa Luíza, Vargem, Campos Elísios e Aeroporto, podendo se estender para outros.

O IBGE está em fase final da coleta do Censo no município de Varginha. Você que ainda não respondeu, receba o recenseador e responda o questionário. Estas informações são essenciais para o município e para o Brasil. Participe da pesquisa. São informações importantes para garantir políticas públicas para você.

Fonte: Prefeitura de Varginha