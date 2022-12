Cantata de Natal movimenta FUVAE

Iluminação da instituição encanta varginhenses.

Redação CSul / Foto: Guilherme Campos/CSul

Aconteceu nesta quinta-feira (8), a VIII Cantata de Natal da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), o tema deste ano foi “Todos a Caminho do Amor de Deus por Nós”, o evento ainda marcou a inauguração da decoração de pet da instituição, que encantou o público.

A decoração produzida pela própria equipe e alunos da Fuvae embeleza e contribui com a preservação do meio ambiente. Além da cantata, o Papai Noel do Corpo de Bombeiros agitou a multidão, que prestigiou as luzes e a cantata.