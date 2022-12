Em dezembro valor da cesta básica aumenta em Pouso Alegre

Resultados até agora verificados nas cidades pesquisadas pelo Unis confirmam a volta da inflação dos alimentos e o aprofundamento do impacto para o consumidor.

Foto: CSul.

Pelo terceiro mês consecutivo, o Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) apresentou elevação. Neste início de dezembro o valor dessa cesta teve alta de 0,45% em comparação com o mês anterior.

Os produtos com maiores elevações foram feijão carioquinha, óleo de soja, batata, banana e tomate. A maior queda ocorreu com o leite integral. Em doze meses, de dezembro de 2021 a dezembro de 2022, o valor da cesta básica na cidade acumula alta de 17,88%. Considerando o ano de 2022, entre janeiro e dezembro, a elevação atinge 13,32%.

O levantamento das informações para o cálculo do índice ocorre por meio da coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de Pouso Alegre, usando como base a metodologia adaptada do DIEESE.

Neste início de dezembro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Pouso Alegre é de R$656,57, correspondendo a 58,57% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 119 horas e 11 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Ao compararmos os resultados do mês de dezembro com novembro, é possível verificar que dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, 9 tiveram alta nos preços médios: Feijão carioquinha (7,25%), Óleo de soja (3,94%), Batata (3,67%), Banana (3,47%), Tomate (2,48%), Arroz (1,81%), Farinha de trigo (0,74%), Açúcar refinado (0,36%) e Carne bovina (0,05%). Um produto manteve o valor inalterado: o pão francês. E três produtos tiveram queda nos seus valores médios: Leite integral (-11,62%), Café em pó (-2,51%) e Manteiga (-0,97%).

Os resultados até agora verificados nas cidades pesquisadas pelo Unis confirmam a volta da inflação dos alimentos e o aprofundamento do impacto para o consumidor, visto que quase 60% do salário mínimo líquido está sendo direcionado ao consumo destes produtos básicos. As previsões apontam que no curto prazo os preços continuarão sendo muito influenciados pelos comportamentos da oferta, especialmente no que se refere às safras dos hortifrutigranjeiros, e também pela dinâmica da demanda externa e da taxa de câmbio.

Fonte: Unis.