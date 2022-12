Prazo para inscrição em cursos gratuitos se encerra neste domingo (11), em Pouso Alegre

Trilhas do Futuro é um projeto do Governo de Minas que oferece cursos técnicos gratuitos aos estudantes e egressos do Ensino Médio.

As instituições públicas e privadas que desejarem participar do Trilhas do Futuro em 2023 deverão se inscrever no edital de credenciamento até o dia 12. O Trilhas do Futuro é um projeto do Governo de Minas que oferece cursos técnicos gratuitos aos estudantes e egressos do Ensino Médio.

Em 2022 foram ofertadas mais de 1900 vagas para diversos cursos técnicos: Análises Clínicas, Automação Industrial, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Estética, Fabricação Mecânica, Farmácia, Informática, Manutenção de Máquinas Industriais, Marketing, Mecânica, Mecatrônica, Qualidade, Química e Redes de Computadores.

“Capacitar nossos estudantes é uma prioridade para nós e por esse motivo divulgamos o credenciamento dos cursos gratuitos oferecidos pelo Estado, visando o maior número de pessoas informadas e consequentemente capacitadas. São inúmeras oportunidades em diversas áreas de atuação para que os alunos e egressos do Ensino Médio possam entrar em definitivo no mercado de trabalho”, frisa o Prefeito Cel Dimas.

As entidades interessadas deverão acessar o link: https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/, ler o edital, verificar se preenchem todos os requisitos e realizar a sua inscrição.

