É investido em novo conselho dos direitos da criança e do adolescente, em Poços de Caldas

Posse aconteceu na Casa dos Conselhos, no piso superior do Mercado Municipal, com presença do vice – prefeito do município.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

Na tarde desta quarta-feira (17), foram empossados os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A posse aconteceu na Casa dos Conselhos, no piso superior do Mercado Municipal, com presença do vice – prefeito Júlio Cesar de Freitas, secretário de Promoção Social, Carlos Eduardo de Almeida e Ivana Mantovani, que foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, até o momento.

O CMDCA é um órgão deliberativo que controla e promove ações visando o bem-estar social das crianças e dos adolescentes. É composto por membros da sociedade civil e do Poder Executivo Municipal.

Tomaram posse: Marcela Duarte Prado; Rosimeire de Fátima da Silva; Katia D’Angelo; Fernanda Gonçalves Costa; Isabela Miguel Siqueira Viana; Luanne Graziele dos Santos; Priscilla Cristina Silva Delbello; Selma Maria Mistura; Adriana de Fatima Sanches da Cruz Carvalho; Larissa Cristine da Silva; Simone de Fátima Silva ; Polyanna de Fátima Silva ; Raquel Corezola Sanches ; Cristina Gadelha Navarro Vieira; Ana Maria Lobo de Carvalho ; Gislene Elisa de Araujo; Kelly Cristine Correa Matias; Andrea Katia Figueiredo ; Rita de Cássia Raimundo e Leandro Correa Rodrigues.

A criação do CMDCA está disposta e prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e sua função basicamente é discutir políticas públicas, e propor, acompanhar e fiscalizar ações direcionados a esse público, com o objetivo de fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido no município.

Após a posse, aconteceu uma reunião do conselho recém-formado para novas ações a serem realizadas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas