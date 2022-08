Nesta sexta-feira (19) isenção de pedágio para motos será debatida

Objetivo é discutir com gestores e moto clubes projeto de lei para incentivar turismo e desenvolvimento regional.

Foto: Luiz Santana

A reunião será no Auditório José Alencar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e foi solicitada pelo deputado Coronel Sandro (PL),

A criação de um projeto de lei para isentar motocicletas e similares do pagamento de pedágio nas rodovias do Estado será debatida em audiência pública nesta sexta-feira (19/8/22), às 10 horas, na Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Conforme o parlamentar, a isenção se justificaria em razão do baixo dano causado nas estradas e rodovias por motos, triciclos e similares, podendo fomentar o turismo e o lazer sobre duas rodas no Estado de Minas Gerais.

Ele ainda expõe no requerimento do debate que Minas possui a maior malha viária do Brasil, com cerca de 16% do somatório de todas as rodovias estaduais, federais e municipais existentes no País.

No Estado, são mais de 272 mil km de rodovias, dos quais mais de 22 mil km são de rodovias estaduais pavimentadas, com belas estradas, inclusive percorrendo dezenas de cidades históricas, segundo também frisa o deputado.

“Ao isentar as motocicletas e similares do pagamento de pedágio, consequentemente se estará incentivando o turismo regional, e movimentando o comércio e o desenvolvimento econômico local”, justifica Coronel Sandro.

Foram convidados para a reunião representantes de diversos moto clubes, tais como Moto Clube da Lambreta, Moto Clube Família Real, Iron Eagles Moto Clube, Ronin`s Brasil Moto Clube e ainda os moto clubes Esquadrão Lobo e Classe A.

Também foram convidados os titulares das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Infraestrutura e Mobilidade e de Cultura eTurismo, e representantes da Rota Capitão Senra, que se inicia na Rodovia AMG 160, ligando a BR-040 a Macacos e seguindo para Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fonte: ALMG