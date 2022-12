Cresce investimentos em tecnologia na era da “internet das coisas”

Nepomuceno é um dos municípios da região que recebe novo provedor. A inauguração aconteceu neste mês.

Foto: Divulgação.

A era da “Internet das Coisas” chegou de vez! Hoje, muitos dos aparelhos eletrônicos podem e precisam ser acionados por comando de voz, utilizando a internet para a interação. Esta necessidade tem impulsionado os investimentos em tecnologia, inclusive em cidades do interior de Minas, como Nepomuceno que, em dezembro, recebeu nova loja de internet por fibra ótica.

Atendendo a mais uma demanda dos dias atuais ela já está preparada para o sinal 5G e abrange até à área rural do município, via rádio. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), apontou o crescimento da conectividade em áreas rurais no Brasil, que saiu de 57,8% em 2019, chegando a 74,7% em 2021.

Os proprietários da YupNet, Bruna Rosa e Denis Souza, explicam que desde que começaram a atuar no setor não pararam mais. “Temos que estar sempre atentos às inovações, para poder proporcionar aos nossos clientes o melhor. Nunca estamos parados”, relata Bruna.

Entre os visionários da tecnologia no Sul de Minas, eles começaram a caminhada em 2014, hoje, passados oito anos, já estão presentes em 14 cidades.

Dados da PNAD, mostram ainda que no último ano já havia 90% dos lares brasileiros com acesso à internet. E a necessidade vai além de “estar conectado”. Atualmente busca-se ainda a qualidade no acesso para atender a todas demandas, seja em residências ou empresas.

Antes o sinal era apenas dividido entre computadores e celulares de local. Hoje a internet já é parte importante do funcionamento de TVs, rádios e até eletrodomésticos como aspiradores, batedeiras e tantos outros utensílios essenciais do cotidiano.

A expectativa de Bruna e Denis é de proporcionar as condições para a funcionalidade agora também aos moradores de Nepomuceno. E eles também continuam na corrida para levar as inovações tecnológicas a seus clientes.

Fonte: Tupã.