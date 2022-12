Em Minas Gerais, Projeto “Planeta Água em Cena 4” incentiva crianças a preservar a água

Apresentações gratuitas da peça foram realizadas para escolas de Varginha e Três Corações no mês de dezembro.

Fonte: Vira / Foto: Adriano Verissimo

As escolas municipais, Wanderley Bueno de Oliveira, Antônio de Pádua Amâncio, de Varginha e as escolas municipais Capitão Morbello Vendramini e Escola Municipal Rotary receberam, nos meses de novembro e dezembro, a peça teatral infantil “Planeta Água em Cena 4”, que levou reflexões sobre a importância da preservação da água e do meio ambiente para todos os seres vivos. Com histórias e músicas divertidas, o pinguim Pinguinho enfrentou dificuldades com a falta de água na sua casa, e precisou da ajuda de seu avô, o Vovô Pingão e outros amigos para aprender sobre o consumo consciente desse elemento, com atitudes responsáveis e sustentáveis.

Os eventos, totalmente gratuitos, receberam cerca de 1560 expectadores. Sucesso com o público, essa já é a quarta edição do projeto, que segue com suas apresentações por diversas cidades do Brasil. O intuito é que as crianças aprendam desde cedo a respeitar e manter a natureza, para deixarmos um planeta melhor para as futuras gerações.

“Planeta Água em Cena 4” é viabilizado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei de Incentivo à Cultura. O Projeto é uma produção da Incentivar, e nas cidades de Minas Gerais contou com o patrocínio da Copasa.

A Copasa possui um rigoroso controle de qualidade da água distribuída, com um time de técnicos e analistas que estudam, acompanham e fiscalizam as condições e características das fontes de captação: córregos, lagos, rios, poços e águas subterrâneas.

A Copasa, ciente da responsabilidade de prover sustentabilidade a todo o processo do rio ao rio, e garantir água de qualidade hoje e no futuro, busca, constantemente, superar os desafios do saneamento e assegurar melhores condições de saúde e qualidade de vida às populações atendidas.

Em harmonia com sua operação, a Companhia promove ações de proteção e preservação ambiental, buscando inovações para seus sistemas alinhadas a oportunidades e iniciativas de empreendimentos que geram, direta e indiretamente, empregos e renda para a população, tornando-se, por isso, reconhecida internacionalmente, com prêmios e menções honrosas.

Para estar à altura dos desafios de cuidar das Minas e das Gerais, da identidade e da cultura de quem vive o espírito mineiro em cada uma das cidades em que atua, a Copasa procura estar sempre atenta e preparada, seja cuidando da água e da saúde do corpo, ou estimulando e patrocinando a cultura e a identidade da alma mineira.

Assim, é com grande honra e orgulho que a Copasa patrocina, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Planeta Água em Cena 4”, que chega para conscientizar as crianças sobre a importância do uso consciente da água, tudo isso de forma lúdica e divertida.Sobre o Ministério do Turismo: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares doSobre o Ministério do Turismo: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).