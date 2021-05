Live aborda suspensão das aulas na Rede Municipal e situação da Covid-19 em Varginha

Transmissão acontecerá no Facebook do Jornal Correio do Sul.

Redação CSul / Foto destaque: Arquivo Prefeitura de Varginha

Acontece nesta quinta-feira (27), às 16h, live que abordará as aulas na Rede Municipal e a situação da Covid-19 em Varginha.

Participarão o Prefeito de Varginha, Vérdi Melo; o Procurador Geral do Município, Evandro Santos; o Secretário Municipal de Governo, Honorinho Ottoni; o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho e a Secretária Municipal de Educação, Gleicione Souza.

Vale ressaltar que, Prefeitura de Varginha confirmou, nesta quarta-feira (26), a suspensão das aulas presenciais na rede municipal para crianças de 0 a 3 anos na cidade. A medida tem caráter inicial válido por 15 dias

A Live será transmitida pelo Facebook do Jornal Diário Correio do Sul.