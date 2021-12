Grupo investe R$ 100 milhões em nova fábrica no Sul de Minas

Fábrica já gerou 114 empregos diretos na primeira etapa de implantação e a expectativa é ultrapassar 400 postos diretos e indiretos na cadeia produtiva local.

Com capacidade para produzir até 500 mil caixas de água sanitária por mês, já está em pleno funcionamento a unidade fabril das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, no município de Itajubá. A fábrica já gerou 114 empregos diretos na primeira etapa de implantação e a expectativa é ultrapassar 400 postos diretos e indiretos na cadeia produtiva local.

A inauguração oficial aconteceu no último sábado (4), com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, do prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves, dos diretores do grupo pernambucano, além de outras autoridades locais.

“É um orgulho muito grande receber investimentos como esse em nosso estado. Investimento com história, responsabilidade social e que transforma a vida da população. Recentemente, já promovemos o projeto Compre Bem, voltado justamente para fortalecer o desenvolvimento regional. Estamos batendo recordes na geração de emprego”, destacou Fernando Passalio.

Sul de Minas

A fábrica de Itajubá recebeu investimento total de R$ 100 milhões e vem movimentando a economia de toda a região Sul, uma das que mais cresce no estado. Minas Gerais já representa o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do país. A Raymundo da Fonte soma forças em uma das principais atividades econômicas de Itajubá – a indústria, que responde por 32% da riqueza gerada no município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Itajubá foi a cidade mineira pensada para nossa expansão por vários motivos, entre eles a localização estratégica, fazendo conexão entre o Nordeste e o Sudeste do país e possibilitando o crescimento da nossa malha logística no país”, explica o diretor superintendente da Raymundo da Fonte, Hisbello de Andrade Lima Neto.

Potencial

O novo empreendimento tem capacidade de produção mensal de 300 mil caixas de águas sanitárias, podendo chegar a 500 mil. Isso representa cerca de 20% de toda produção de águas sanitárias do grupo. A unidade possui 14 mil metros quadrados construídos e foi projetada prevendo uma expansão futura.

Com objetivo de estimular a economia local, cerca de 90% dos trabalhadores são residentes de Itajubá ou municípios da região. De forma indireta, a fábrica deve impactar, ainda, a cadeia produtiva de fornecedores locais, a mão de obra técnica e as pequenas empresas no entorno do município. Todos os funcionários passaram por capacitação técnica para adequação do trabalho aos padrões de qualidade industrial da companhia.

Marcas

Em Itajubá são fabricados produtos da categoria de saneantes clorados das marcas Brilux, Tubarão, Cloral e Olimpo. A indústria possui ainda um portfólio variado de produtos, composto por marcas líderes do mercado. Ao todo, são mais de 330 itens de limpeza, higiene pessoal, condimentos e inseticidas. Todos eles são comercializados pelo centro de distribuição, associado à fábrica.

Um grande sistema logístico foi montado para garantir a agilidade e a qualidade na distribuição e no abastecimento dos produtos Raymundo da Fonte. “Isso faz com que a entrega seja mais rápida e o abastecimento mais eficiente nas gôndolas dos mercados de Minas Gerais e São Paulo”, explica Hisbello de Andrade.

Fonte: Agência Minas/Foto: Matheus Fonseca/Sede