Condutor perde controle de direção e invade concessionária em Alfenas

Segundo a Polícia Militar, o homem de 28 anos, apresentava sinais de embriaguez.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um motorista, com sinais de embriaguez, invadiu uma concessionária de motos na manhã deste sábado (21), em Alfenas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo e invadiu a loja. Segundo a Polícia Militar, o homem de 28 anos, apresentava sinais de embriaguez.

Ainda conforme a PM, a suspeita é que havia cinco pessoas dentro da caminhonete. Apenas o condutor se feriu. O homem ficou preso no veículo e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano, com cortes e escoriações pelo rosto.

Com a batida, as motos que estavam dentro da loja foram danificadas, assim como a estrutura da concessionária. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e compareceu ao local.

Conforme o hospital, o estado de saúde do motorista é estável.

*Com informações: G1 Sul de Minas