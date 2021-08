Carreta pega fogo após pane elétrica na BR-381, em Campanha

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, todas as faixas sentido Belo Horizonte precisaram ser interditadas. O congestionamento chegou a oito quilômetros.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma carreta carregada com diesel pegou fogo na tarde deste domingo (22), na BR-381, em Campanha. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, todas as faixas sentido Belo Horizonte precisaram ser interditadas. O congestionamento chegou a oito quilômetros.

Ainda conforme a concessionária, a carreta seguia sentido Belo Horizonte, quando teve uma pane elétrica e tombou no pista. Pouco tempo depois, o veículo foi tomado pelas chamas. Motorista e passageiro saíram sem ferimentos e acionaram o resgate.

*Com informações: G1 Sul de Minas