Comissão de Educação da ALMG elege presidenta e vice

Na próxima semana, deverão ocorrer mais reuniões especiais para a definição de lideranças nas comissões permanentes.

Foto: ALMG

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) elegeu nesta sexta-feira (3/3/23) sua presidenta e vice, respectivamente as deputadas Beatriz Cerqueira e Macaé Evaristo (ambas do PT). A reunião especial faz parte de um conjunto de reuniões que está ocorrendo desde a última quarta-feira (1°/3/23) com essa finalidade.

Até o momento, 14 das 23 comissões permanentes já concluíram essa etapa. Também foram definidos dia e horário das reuniões ordinárias semanais.

As eleições nas comissões, previstas no Regimento Interno da ALMG, somente puderam ser realizadas após as indicações dos membros efetivos e suplentes delas terem sido lidas na Reunião Ordinária do Plenário na última terça (28/2).

Novas reuniões especiais para as nove comissões permanentes da ALMG que ainda precisam definir suas lideranças deverão ocorrer na semana que vem.

Fonte: ALMG