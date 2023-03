Poços de Caldas realiza seminário municipal de articulação da rede de enfretamento à violência contra as mulheres

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No dia 21 de março, Poços de Caldas vai sediar o Seminário Municipal de Articulação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, das 8h às 18h, no Espaço Cultural da Urca. O evento marca a programação voltada para o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e vai contar a presença de especialistas na temática e atores dos serviços que atendem mulheres vítimas de violência no município.

O seminário é aberto ao público e as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link https://forms.gle/dBkHrY3g3RjBVf9F8. A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Promoção Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A primeira palestra do dia terá como tema “A importância da Rede de Proteção no Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência” e será ministrada pela Dra. Patrícia Habkouk, Promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – CAO-VD, do Ministério Público de Minas Gerais.

Na sequência, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Poços de Caldas, Dr. José Henrique Mallmann, fará a palestra “Poder Judiciário no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”.

À tarde, duas mesas-redondas vão reunir representantes de diversos setores ligados ao atendimento às mulheres vítimas de violência, como Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

O objetivo do encontro é promover o debate de forma a fortalecer o trabalho intersetorial e articulado junto às mulheres que vivenciam situação de violência na cidade, buscando a promoção dos direitos deste público, bem como criar estratégias conjuntas sobre o enfrentamento da violência contra a mulher.

“Acreditamos que o seminário será uma importante oportunidade para debatermos esta temática de grande relevância para toda a sociedade. Será um momento de troca de experiências e aprendizado, buscando sempre o aprimoramento contínuo e a articulação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, destaca a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Brito Carvalho Messias.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas