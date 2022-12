Campus Divinópolis amplia conhecimentos sobre educação inclusiva

Servidoras participaram de seminário buscando aplicar experiências exitosas no CEFET-MG.

Foto: CEFET-MG.

Os desafios para a prática educativa e social na inclusão pós-pandemia foi o tema debatido no 2º Seminário de Educação Inclusiva, realizado pelo IFSULDEMINAS no campus Passos (MG) e que contou com a participação de servidoras do campus Divinópolis do CEFET-MG. O evento aconteceu entre 12 e 14 de dezembro.

A pedagoga e coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Apoio a Inclusão (Naapi) campus Divinópolis, Ana Paula Corrêa, ressaltou que o evento foi de suma importância para a troca de experiências com outras Instituições sobre o tema. O seminário contou com oficinas e com a participação de profissionais que desenvolvem projetos voltados para a aprendizagem e o desenvolvimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual (DI) e múltipla (DM), discalculia, síndrome de Down (SD), cegueira, baixa visão, surdez e transtorno global do desenvolvimento (TGD).

Para a assistente de alunos e representante dos técnicos administrativos no NAAPI, Marciana Liberata da Silva, a participação oportunizou aprendizados de práticas inclusivas já implantadas no Instituto, que tem Núcleo de Inclusão há 12 anos, e que podem ser adaptadas para a realidade do CEFET-MG, como a formação de parcerias com diversos setores da sociedade e a capacitação continuada em Educação Inclusiva para todos os educadores da comunidade escolar.

“Como docente é necessário estar atenta para as dificuldades e transtornos de aprendizagem que possam afetar nossos alunos. Entendendo que temos que estar preparados para ministrar uma disciplina no contexto da diversidade, sejam as características quais forem. Precisamos modificar e adaptar diante da diversidade humana. E dessa forma poder servir e auxiliar na excelência do ensino em nossa instituição, através do ensino colaborativo (Capellini,2015)”, explica a professora Nádia Cristina da Silva Mello, que também esteve presente no seminário.

Fonte: CEFET-MG.