Aluna de Nutrição do Unis realiza projeto de aconselhamento nutricional com crianças de Varginha

Inicialmente a aluna executou e analisou a aplicação dos marcadores de consumo alimentar de crianças entre 2 e 10 anos.

Foto: Unis.

No mês de novembro, a aluna Giovana Cristina Da Silva do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), realizou um projeto de extensão no PSF Nossa Senhora de Fátima, em Varginha.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, Giovana buscou analisar a qualidade da alimentação de crianças atendidas no PSF, além de apresentar bons hábitos a serem adotados pelos pais.

Para desenvolver o projeto, inicialmente a aluna executou e analisou a aplicação dos marcadores de consumo alimentar de crianças entre 2 e 10 anos. Em um segundo momento, Giovana realizou as análises do material trabalhado e agendou consultas no PSF com os pais das crianças para realizar um aconselhamento nutricional.

Fonte: Unis.