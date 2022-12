Invest Minas assina acordo de cooperação para atrair investimentos para parque industrial em Pouso Alegre

Parceria envolve desenvolver parque industrial da XCMG, uma das maiores empresas de equipamentos de construção do mundo.

Foto: CSul.

A Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas), o grupo empresarial XCMG, a Prefeitura de Pouso Alegre e a Comissão Municipal de Comércio de Xuzhou, na China, assinaram nesta terça-feira (20/12) uma parceria que reforça a atração de mais investimentos e empregos para a população mineira. O acordo busca fortalecer a cooperação no campo econômico e comercial e promover o desenvolvimento do Parque Industrial da XCMG Brasil, uma das maiores empresas de equipamentos para construção do mundo. A solenidade, realizada em formato virtual, também marcou os 10 anos da relação de cidades-irmãs entre Pouso Alegre e Xuzhou.

Entre as ações previstas no documento estão a identificação de áreas de interesse comuns, a troca mútua de informações e a cooperação para a atração de investimentos. A validade é de dois anos com possibilidade de renovação.

“Já temos várias empresas chinesas que estiveram com a Invest Minas para desenvolver os seus negócios e optaram por Minas Gerais para instalar suas unidades no Brasil. Esperamos que, com essa irmandade já consolidada com a cidade de Xuzhou, somada a essa nova parceria para desenvolvimento do parque industrial da XCMG, podemos receber mais marcas no nosso território e fortalecer os laços já bem fortes entre os mineiros e o povo chinês”, declarou o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

O vice-presidente da XCMG, Yansong Wang, contou que a empresa pretende ampliar o parque industrial em Pouso Alegre para expandir a sua participação no mercado em todo o continente americano. “Queremos fazer da nossa unidade no Brasil um posto central de integração para o mercado sulamericano, onde já possuímos presença em sete países. Com a unidade de Minas Gerais, poderemos aumentar as nossas exportações para esses locais e também, futuramente, acessar o mercado norte-americano”, disse.

Cidades-irmãs

O prefeito da cidade de Xuzhou, Wang Jianfeng, propôs em seu discurso que as duas cidades continuem fortalecendo a cooperação econômica e comercial, promovendo a prosperidade comum e incentivando mais empresas a investir em Bausso. “Espera-se que as duas cidades continuem a promover intercâmbios interpessoais e culturais, consolidem a amizade tradicional, organizem e realizem atividades de intercâmbio nos campos da ciência médica, educação e cultura, e aprofundem ainda mais a cooperação entre cidades irmãs”, disse.

Já o prefeito do município mineiro, José Dimas, lembrou que, além da XCMG, outras empresas chinesas estão em processo de instalação no município, como é o caso da fábrica de eletrodomésticos Midea, sinal de frutos da irmandade entre as duas localidades.

“Esses importantes investimentos trazem consigo empregos, renda e arrecadação de impostos, elevando o nome de Pouso Alegre no cenário estadual e nacional como importante local para novos investimentos. Não temos dúvidas que isso potencializa a vinda de outras empresas para o nosso município. E a cidade tem se esforçado em melhorar a sua infraestrutura para receber novos negócios e novos moradores”, ressaltou.

Parceria comercial

Há 12 anos, a China é o principal parceiro comercial de Minas Gerais. O país asiático é destino de 36% das exportações mineiras, principalmente minério de ferro, soja, carne bovina e substâncias minerais. Os chineses são os principais fornecedores de produtos para Minas, com destaque para semicondutores e equipamentos eletrônicos.

Ao todo, 137 cidades mineiras possuem contatos contínuos e relevantes para exportação de produtos para a China, e 237 realizam importações constantes de itens chineses. Justamente Pouso Alegre é o segundo município mineiro que mais importa produtos chineses.

“Estamos em um dos melhores momentos nas relações comerciais com a China. No ano de 2022, já superamos os US$ 18 bilhões em fluxo comercial, o maior volume dos últimos 10 anos. Acreditamos que podemos aproveitar esse momento, para ampliar ainda mais os negócios entre Minas Gerais e a província de Xuzhou. Temos muitas empresas capacitadas e interessadas em ampliar seu mercado para a China”, afirmou Marcelo Faria, diretor de Promoção de Exportações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas.

Fonte: Agência Minas.