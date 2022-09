Campeonato brasileiro de xadrez escolar reúne centenas de participantes, em Poços de Caldas

Campeonato foi realizado pela Confederação Brasileira de Xadrez e teve participantes das categorias sub 5 a sub 18, no masculino e feminino.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Poços de Caldas sediou de sexta a domingo (16 a 18) o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2022. O evento esportivo aconteceu no ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves e contou com a participação de 430 estudantes de todo o país.

O campeonato foi realizado pela Confederação Brasileira de Xadrez e teve participantes das categorias sub 5 a sub 18, no masculino e feminino. O objetivo foi fomentar a prática do xadrez no âmbito escolar e promover o intercâmbio entre os enxadristas, além de apontar as escolas campeãs brasileiras de 2022. Os resultados podem ser conferidos no site http://casadoxadrez.com

O vice-prefeito Júlio de Freitas participou da abertura do campeonato e destacou a importância da prática para estudantes de todas as idades. A secretária interina de Esportes, Marcela Carvalho , e o vereador e ex-secretário de Esportes, Wellington Paulista, também estiveram na abertura.

Xadrez

O xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores. É praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas. De um lado ficam as 16 peças brancas e de outro um mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez. O objetivo da partida é dar o xeque-mate no adversário. Requer raciocínio lógico e estratégia.

O surgimento do xadrez aconteceu no século 6, na Índia. Posteriormente, o jogo foi para a China e para a Pérsia. A forma atual do jogo surgiu no Sudoeste da Europa, na segunda metade do século 15, depois de ter evoluído de suas antigas origens persas e indianas. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de pessoas em torneios, clubes, escolas. As competições oficiais tiveram início no século 19.

O Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2022 teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.