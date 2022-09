Prefeitura de Andradas anuncia investimento acima de R$ 1 Milhão para as escolas da rede municipal

Valor investido é de quase R$ 1,1 milhão (Um milhão e cem mil reais), com a aquisição de materiais esportivos que serão utilizados nas aulas de Educação Física.

Foto: CSul.

Desde que assumiu a gestão do município, a Prefeita Margot Pioli tem investido sistematicamente na área da Educação, beneficiando tanto alunos como também os profissionais da área, repetindo o que já havia feito em seu primeiro mandato, entre 2005 a 2008.

Dessa vez, o valor investido é de quase R$ 1,1 milhão (Um milhão e cem mil reais), com a aquisição de materiais esportivos que serão utilizados nas aulas de Educação Física, como bolas, cones, colchonetes, cama elástica, bambolês, entre outros itens, que irão auxiliar no processo de ensino aprendizagem das nossas crianças.

“A Educação é prioridade em nossa gestão. Entendemos que investir na Educação é investir no futuro da nossa cidade, pois estamos cuidando das nossas crianças, repetindo o que já fizemos em nosso primeiro mandato”, ressalta a Prefeita Margot Pioli.

Vale ressaltar que as listas de aquisições dos materiais esportivos foram produzidas pelos professores de Educação Física que atuam nas escolas municipais em parceria com coordenadores e diretores, visando atender as necessidades de cada instituição.

Fonte: Prefeitura de Andradas.