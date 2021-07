Câmara aprova projeto de auxílio emergencial em Poços de Caldas

O projeto, que partiu da prefeitura, também garante subsidio à tarifa do transporte coletivo e cartão merenda aos alunos da rede municipal de ensino.

Redação CSul/Foto: Reprodução Wikipédia

A Câmara Municipal de Vereadores de Poços de Caldas aprovou, na noite desta quinta-feira (1º), o projeto de lei que visa o pagamento do Auxílio Emergencial Municipal aos munícipes da cidade. O projeto, que partiu da prefeitura, também garante subsidio à tarifa do transporte coletivo e cartão merenda aos alunos da rede municipal de ensino.

O auxílio e as demais medidas fazem parte do projeto “Recupera Poços”, idealizado pelo prefeitura Sérgio Azevedo. O auxílio terá o valor total de R$ 900,00, sendo pago em três vezes de R$ 300,00. Conforme o documento, pessoas que perderam o emprego durante o período de emergência e, que ainda não receberam o seguro desemprego, serão beneficiadas com o dinheiro. Vale ressaltar que, os beneficiários só receberão o recurso caso não estejam trabalhando.

Já o Cartão Merenda será disponibilizado aos representantes legais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. O recurso, no valor de R$ 70, será creditado mensalmente no cartão de cada aluno, no período de até dois meses, enquanto as aulas estiverem suspensas.

Referente ao subsídio na tarifa de transporte público, o preço de R$ 4,00 será mantido. Conforme a prefeitura, a empresa prestadora destes serviços terá aporte de recursos orçamentários extraordinários.

Com informações: G1 Sul de Minas