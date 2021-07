Falta de chuva faz preço do leite subir em Varginha

Nesta época é habitual que haja elevação, porém, neste ano, devido à escassez das chuvas segue pesando no bolso dos produtores e consumidores.

O Índice da Cesta Básica de Varginha (ICB-UNIS), estudado a cada novo mês pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, apontou alta de 0,25% entre os meses de maio e junho. Considerando 12 meses, de junho de 2020 a junho de 2021, o valor da cesta básica em Varginha apresentou alta de 16,44%.

Isso porque alguns produtos tiveram alta nos valores, é o caso do leite integral que, nesta época do ano é habitual que haja elevação, porém neste ano devido à escassez das chuvas vem pesando mais no bolso dos produtores que pagam mais pela alimentação do gado, com isso, o valor do produto tem considerável alta na hora das compras.

Conforme levantamento realizado pelo Ceapa, o valor do leite captado em maio e pago aos produtores em junho registou forte alta de 8% na “Média Brasil” líquida, indo para R$ 2,201/litro. Esse valor de junho ficou 34,9% acima do registrado no mesmo período do ano passado, em termos reais, e é um recorde para o mês.

“O cenário é resultado da oferta limitada de leite no campo. Sazonalmente, durante o outono e inverno, o menor volume de chuvas prejudica a qualidade das pastagens e, consequentemente, a alimentação volumosa do rebanho”, diz o estudo do Cepea.

Ainda conforme o estudo, para evitar quedas bruscas na produção, a alimentação concentrada é fundamental. Contudo, neste ano, além de a seca ter sido mais intensa, a expressiva elevação do preço do concentrado tem dificultado os investimentos na atividade e reforçado a menor produção de leite nos últimos meses.

Leite em Varginha

O produto que é comercializado com várias opções, pode ser encontrado em Varginha entre R$3,40 e R$5,55. Na manhã desta sexta-feira (02), o CSul esteve em três estabelecimentos e verificou os valores, o leite de saquinho pode ser encontrado por R$3,40, sendo o valor mais baixo dos locais pesquisados e R$ 3,90 o mais alto. Ou seja, uma diferença de R$0,50.

Já o leite de caixinha integral foi encontrado com valores entre R$4,49 e R$5,55. Ou seja, uma diferença de R$1,06. Enquanto o leite desnatado, naturalmente apresenta preços mais altos e foi encontrado na cidade, entre R$4,59 e R$5,99. Ou seja, uma diferença de R$1,40.

*Com informações Canal Rural