UPA Varginha comemora nove anos desde sua inauguração

Unidade de Pronto Atendimento foi inaugurada em 26 de junho de 2012.

Redação CSul/Foto: Reprodução

A Unidade de Pronto Atendimento em Varginha – UPA Varginha -, inaugurada em 26 de junho de 2012 completou, nesta semana, nove anos desde sua inauguração, contando com atendimento 24 horas. Em sua estrutura inicial, foram contemplados 23 leitos para atendimentos em Urgência e Emergência clínica, cirúrgica e pediátrica.

Com a pandemia da Covid-19, a UPA passou por uma reestruturação, sendo dividida em dois braços: “Covid” e “não Covid” para o atendimento da demanda da população, sendo que o número de leitos foi ampliado e hoje são 31:

Covid : 08 leitos de enfermaria adulto, 07 leitos de CTI adulto, 05 leitos de enfermaria pediátrica

Não Covid: 05 leitos de enfermaria adulto, 04 leitos de emergência e 02 leitos de enfermaria pediátrica.

A equipe de profissionais conta com 271 servidores.

A Unidade pela demanda espontânea da população da região de cobertura correspondente a: 250.044 (duzentos e cinquenta mil e quarenta e quatro habitantes), tendo como municípios de abrangência:

Boa Esperança: População – 40.219;

Cordislândia: População – 3.542;

Elói Mendes: População – 28.320;

Monsenhor Paulo: População – 8.727;

Santana da Vargem: 7.073;

São Gonçalo do Sapucaí: 25.561;

Varginha: População: 136.602

Fonte: site do IBGE – população estimada – 2020

Até o dia 26/06/2021, a UPA prestou 1.193.037 (um milhão, cento e noventa e três mil e trinta e sete) atendimentos.

Confira abaixo o número de atendimentos por período:

Anterior a Pandemia da COVID-19 Média/Mês 13.362 Média/Dia 445

Com o início da Pandemia da COVID-19 Média/Mês 7.831 Média/Dia 261

O número de atendimentos diminuiu após o início da pandemia, pois uma das ações do município para o enfrentamento foi orientar a população a procurar o serviço da Unidade estritamente em casos de Urgências e Emergências, os demais casos foram orientados a procurar Unidades Básicas/PSF’s.

Em relação a Sintomas Gripais:

O total de atendimentos de pacientes com Sintomas Gripais em 2020 foi 5.137, sendo a média/mês 571 e a média/dia 19 atendimentos. Em 2021, esse número apresentou um aumento significativo, no total de 10.898 atendimentos, média/mês 1.816 e média/dia 96 até o momento.

Diante de tantos números expressivos, a diretora da UPA, Pamela Pereira Cândido afirmou que “no nono aniversário da UPA, a palavra principal é gratidão. Gratidão a Deus por abençoar nosso trabalho e nos manter firmes, gratidão aos 271 servidores da Unidade que trabalham incansavelmente apesar de todas as dificuldades enfrentadas na pandemia. E gratidão à Prefeitura de Varginha pelo comprometimento com a equipe e com a população.”

O médico infectologista Luis Carlos Coelho, superintendente do gabinete de gestão da Covid-19, destacou a importância da UPA para o atendimento de urgência e emergência, funcionando com uma estrutura hospitalar, pronto para dar os primeiros atendimentos. “Com a pandemia, a UPA se tornou uma das principais portas de entrada dos pacientes com síndromes gripais e Covid-19. Graças ao esforço da sua equipe, conseguimos criar um ambiente de CTI e outro de enfermaria, com leitos para receber nossos pacientes no momento mais delicado de suas vidas. O aniversário é da UPA, mas hoje nossos parabéns vão para a administração do prefeito Vérdi Melo que tem sido parceiro de primeira hora, se desdobrando desde o início da pandemia para prestar assistência de qualidade para nossos pacientes”, disse Dr. Luiz Carlos.

O prefeito de Varginha, Vérdi Melo ressaltou que a UPA acompanhou a evolução das demandas. “Temos um olhar todo carinhoso com a UPA, que é referência no atendimento incansável das pessoas, prestando à assistência e salvando vidas com portas abertas 24h “.

Vérdi ainda agradeceu o comprometimento da equipe. “Quero aqui deixar registrado o agradecimento pela dedicação e profissionalismo desses servidores que honram suas profissões oferecendo um atendimento humanizado às pessoas fragilizadas em situações com problemas de saúde e vamos seguir em frente, atendendo, salvando vidas, vencendo etapas dia após dia”.

*Com informações: Ascom Prefeitura de Varginha