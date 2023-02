Banda do Lira é garantia de animação no Carnaval de Poços de Caldas

Banda do Lira fará apresentações diárias, a partir das 20h30, na Praça Pedro Sanches, em frente à rua São Paulo.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Após dois anos sem Carnaval, por conta da pandemia da Covid-19, Poços de Caldas celebra o retorno da tradicionalíssima Banda do Lira na programação. Os foliões têm um encontro marcado com Lira e sua banda, de sábado a terça-feira de Carnaval (18 a 21/02), a partir das 20h30min, na Praça Pedro Sanches.

Liderada por Sérgio Alvisi, o popular Lira, o técnico em contabilidade que virou ícone da arte e da cultura de Poços de Caldas, fazendo da música sua grande fonte de vida e inspiração, a banda vai animar as quatro noites do Carnaval 2023, com as tradicionais marchinhas.

Conhecida pelas apresentações de seu Regional na Fonte do Leãozinho, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, a Banda do Lira participa da programação oficial do Carnaval de Poços de Caldas pela 15ª vez, participação paralisada apenas durante a pandemia da Covid-19.

A Banda do Lira fará apresentações diárias, a partir das 20h30, na Praça Pedro Sanches, em frente à rua São Paulo. Como todos os anos, o tradicional grupo seresteiro vai animar os foliões com um repertório repleto de marchinhas consagradas e outros ritmos que, há muitas décadas, animam a maior festa popular brasileira. Sem dúvida, a Banda do Lira é garantia de diversão para toda a família e promete muita energia e alegria no comando da folia nas quatro noites.

Em 6 de novembro de 2022, Sérgio Alvisi recebeu a Comenda Dom Pedro II, alusiva aos 150 anos de Poços de Caldas, por sua inestimável contribuição à arte e à cultura da cidade. Em 2017, foi homenageado pelo Projeto Ícones e, em 2019, foi publicado o livro intitulado “Sérgio Alvisi e os Velhinhos da Santa Ceia”, do jornalista Odair Camilo.

Poços de Caldas integra o programa Carnaval da Liberdade, iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o slogan “A Liberdade mora em Minas e o Carnaval também”. A iniciativa intersetorial vem sendo desenvolvida em quatro eixos: Estruturação, Fomento, Ações Culturais e Promoção.

