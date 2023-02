Prefeitura utilizou 37 mil ton de asfalto no recapeamento de ruas em 2022

Expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, realizou o asfaltamento de 72 ruas espalhadas pelos diversos bairros de Poços de Caldas em 2022. Foram utilizadas cerca de 37 mil toneladas de asfalto, por empresas terceirizadas e equipe própria da Prefeitura.

Com a aquisição da nova usina de asfalto, em novembro do ano passado, os trabalhos vão ganhar novo fôlego, a partir de março deste ano, pois o município passará a contar com duas usinas , ampliando a capacidade própria de produção e, dessa forma, podendo atender as demandas da comunidade. Na manhã desta segunda, 13, o prefeito vistoriou as obras civis de adaptação do local para receber a nova usina e também conferiu o asfaltamento no bairro Parque Pinheiros, que segue até a próxima semana. O próximo bairro a ser beneficiado será o Itamaraty.

Para 2023, a expectativa é de alcançar cada vez mais localidades, seja na aplicação de asfalto novo ou em reparos, com a equipe de tapa-buraco da Prefeitura. Estão previstos trabalhos de asfaltamento em 122 ruas. “Nós praticamente eliminamos o serviço de tapa-buracos. Antes, a Prefeitura tinha quatro equipes dedicadas a este serviço. Hoje, ficamos apenas com uma equipe, para serviços emergenciais. Todo o trabalho feito pelas equipes próprias e também terceirizadas, são realizados com asfalto de qualidade, por toda a cidade”, ressalta o prefeito Sérgio Azevedo.

Ainda este ano, a Prefeitura irá investir mais R$ 10 milhões no asfaltamento. A verba foi destinada ao município pelo então senador Alexandre Silveira, que hoje ocupa o cargo de ministro de Minas e Energia.

Paralelamente aos trabalhos na cidade, o asfalto também vai chegar na região rural, com aplicação de micropigmentação em diversos trechos que já têm asfalto, e também em outras estradas que ainda estão na terra.“Nosso objetivo é levar asfalto de qualidade para toda a cidade. Iremos trabalhar muito forte nisso nos próximos dois anos. Estamos investindo pesado nisso”, ressalta o prefeito.

Prefeito vistoria de perto as obras de asfaltamento por toda cidade, acompanhado pelo secretário de Obras, José Benedito Damião

Para 2024, a expectativa é ainda maior. De acordo com o prefeito, após o forte trabalho em 2023, nos diversos bairros, as ações irão se ampliar para o centro da cidade, que passará por uma grande revitalização. A rua Assis Figueiredo irá receber obras na parte estrutural, pelo DMAE. Após isso, a Prefeitura irá realizar novo asfalto na pista e também modernizar as calçadas, introduzindo ainda novo projeto paisagístico. O entorno da Praça dos Macacos também receberá melhorias, assim como outras ruas importantes na área central.

Ano passado foram asfaltadas ruas nos bairros Santa Ângela, Cascatinha, Vila Cruz, Jardim dos Estados, Parque Pinheiros, Jd São Paulo, São Benedito, Santa Rita, Quisisana, Chácara Praia do Sol, Chácara São Francisco, Country Club, Santa Ângela, Jd Philadelphia, Jd Contorno, Vila Nova, Nossa Sra Aparecida, Bela Vista, Jd Vitória, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.