Projeto da UNIFEI é escolhido para o programa Futuras Cientistas, do MCTI

A realização das oficinas serve como incentivo para meninas que possam ter interesse na área da Ciência.

Foto: UNIFEI

O projeto Garotas Geek da Mantiqueira, desenvolvido na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), foi escolhido por meio de edital para o programa Futuras Cientistas, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sob a coordenação do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), de Pernambuco.

O programa Futuras Cientistas possui como objetivo estimular o interesse e promover a participação de mulheres professoras e estudantes do Ensino Médio nas áreas de Ciência e Tecnologia, setores que ainda são majoritariamente masculinos. Desta forma, busca contribuir para a equidade de gênero no mercado através de sua aproximação a centros tecnológicos e instituições de ensino e pesquisa.

Garotas Geek da Mantiqueira

Na UNIFEI, o projeto Garotas Geek da Mantiqueira é coordenado pela professora Milady Renata Apolinário da Silva, do Instituto de Física e Química (IFQ); a técnica de eletrônica Patrícia Rodrigues de Araújo, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação (IESTI), e a estudante Nathalia Gonçalves Simões, do curso de Engenharia Hídrica, e tem como base oficinas de robótica, com participação prevista no programa Mulheres na Liderança, oferecido pela ONG americana Leading Change Foundation.

Foram selecionadas para o projeto as professoras Aline Cristina Passos, de Sociologia, e Cíntia Torres Lemes Galvão, de Física, ambas da rede pública de Minas Gerais, além da estudante Milena Pimenta Teófilo, aluna do 3º ano do Ensino Médio no município mineiro de São Tomás de Aquino, que, com auxílio da prefeitura de sua cidade, conseguiu financiamento no transporte até Itajubá para acompanhar as oficinas que aconteciam no campus da UNIFEI.

“Ao saber que fui selecionada para participar do programa Futuras Cientistas, recorri ao prefeito Daniel, com um pedido de ajuda para que pudesse me locomover até a cidade de Itajubá. Gostaria de agradecê-lo por confiar, movimentar-se conosco nessa caminhada e apoiar a minha ida até Itajubá com a disponibilidade de arcar com os custos de transporte. Como disse Galileu Galilei, ‘Você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode ajudar pessoas a descobrirem por si mesmas’. Deixo aqui minha gratidão também à Marília, que trouxe a oportunidade do programa para São Tomás de Aquino e me auxiliou em todos os momentos. Gratidão a todos os envolvidos”, destacou Milena.

De acordo com a professora Milady, “o projeto é uma iniciativa muito importante para o Brasil e para a UNIFEI na busca por igualdade de gênero e para o empoderamento feminino, visto que o programa pretende motivar meninas para as carreiras de Ciências, Tecnologia e Engenharias”.

Segundo a professora Aline, “o programa Futuras Cientistas está aí para criar novas narrativas na história da Ciência por mulheres e para as mulheres, e fazer parte disso me dá o ânimo necessário para continuar nossa luta por uma sociedade mais justa e igualitária, sobretudo da perspectiva de gênero”.

Atividades

As oficinas realizadas de maneira híbrida foram registradas por meio de publicações nos perfis pessoais da professora Milady e de Nathalia Gonçalves no Instagram, e demonstram o interesse da comunidade nesse importante projeto para a sociedade.

As participantes também tiveram a oportunidade de conhecer a oficina e a história da equipe de competição tecnológica Uai!rrior, sendo guiadas pelo aluno João Luis Sacardo Scannapieco. Além disso, conheceram a Fundação Asimo, entidade que realiza trabalhos de robótica educacional no município de Itajubá. Elas fizeram ainda visita aos laboratórios do IESTI e do Instituto de Recursos Naturais (IRN).

A equipe do Futuras Cientistas promoveu workshops com palestras de diversos segmentos e sobre protagonismo feminino, todos de forma remota. No final do programa, as meninas realizaram uma apresentação dos resultados obtidos e um relato da experiência dessa imersão científica na área de robótica.

A banca contou com a participação do professor Otávio Martins Gomes, do IESTI, e teve como convidados a professora Tania Luna, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), que leciona disciplinas de robótica e desenvolve projetos de pesquisa nessa área, e o professor Bemielison Bezerra, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Pesqueira, que é o atual coordenador do grupo de robótica.

Fonte: UNIFEI