Atleta lavrense entra para a Seleção Brasileira de Taekwondo

No último dia 11, a atleta Andreiza Teixeira Silva conquistou a medalha de ouro na categoria Juvenil, até 44kg, no Grand Slam de Taekwondo, realizado no Rio de Janeiro.

Foto: Prefeitura de Lavras.

Olha só que notícia boa para o nosso esporte!

Com esse resultado, Andreiza se torna titular da Seleção Brasileira Juvenil de Taekwondo de 2023 e irá representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar em Mazathan no México e no Campeonato Panamericano Juvenil de 2023.

Desejamos sucesso e parabenizamos a atleta e seu treinador Valdeci Zampieri por essa grande conquista!

Fonte: Prefeitura de Lavras.