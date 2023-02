Gravidez na adolescência é tema de palestra, em Lavras

Programação contou com o apoio do CRAS Cruzeiro do Sul e de estudantes do curso de medicina da UFLA em um bate-papo com os alunos da Escola Estadual Azarias Ribeiro.

Foto: Prefeitura de Lavras.

A equipe do PSF 13, do bairro Cruzeiro do Sul, continua realizando ações de conscientização junto aos moradores da área de cobertura da unidade de saúde.

Na última semana, a programação contou com o apoio do CRAS Cruzeiro do Sul e de estudantes do curso de medicina da UFLA em um bate-papo com os alunos da Escola Estadual Azarias Ribeiro. O tema da palestra foi “Prevenção e responsabilidade em ser pai e mãe na adolescência”.

Com a chegada do Carnaval, a informação correta se torna ainda mais importante no dia-a-dia dos jovens.

Fonte: Prefeitura de Lavras.