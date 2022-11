Alerta de fake news! Prefeitura informa que é falsa mensagem sobre processo seletivo para o CRAS

Mensagem falsa tem sido encaminhada na internet, por meio das redes sociais e aplicativo de mensagens.

Foto: CSul.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, informa que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre processo seletivo para contratação de novos profissionais para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O texto “fake” diz que os interessados em participar do processo seletivo devem acessar um link informado na mensagem.

A orientação é que o link não seja acessado. A mensagem falsa tem sido encaminhada na internet, por meio das redes sociais e aplicativo de mensagens. O texto “fake” é o seguinte “Processo Seletivo Abre para Contratação De Novos Colaboradores. Confira”, seguido por arte do CRAS com indicação de vagas abertas para diversos cargos. A Prefeitura alerta para a tentativa de golpe, já que a publicação direciona o usuário para um site não oficial.

As publicações da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional www.pocosdecaldas.mg.gov.br, tanto no Diário Oficial Eletrônico como no campo destinado a notícias. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Na dúvida, não compartilhe!

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.