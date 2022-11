Prefeitura de Pouso Alegre promove ação do Novembro Azul para colaboradores

Evento é uma promoção da Prefeitura, por meio do Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Acontece nesta terça (29) a ação do Novembro Azul para todos os servidores municipais, em especial os colaboradores homens acima de 40 anos. Este evento é uma promoção da Prefeitura, por meio do Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho – SESMT e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Banco Sicredi, Instituto Mix e do Grupo Educacional Endex.

Dentre os serviços ofertados estão aferição de pressão e glicemia, orientações sobre saúde, agendamento de exame PSA para os servidores homens acima de 40 anos, voucher de corte de cabelo masculino e café da manhã.

O servidor José Lopes Rodrigues comenta que “a Prefeitura incentiva os servidores a cuidar da saúde. A prevenção é a melhor forma de garantir que estejamos bem. Estar saudável é importante.”

O Secretário de Gestão de Pessoas, Roberto Francisco dos Santos disse que “a importância deste evento é a conscientização dos servidores municipais, sobretudo dos homens com mais de 40 anos sobre a prevenção do câncer de próstata”.

Ele ressalta também que outras ações foram feitas pela Prefeitura visando o bem estar dos servidores como o Outubro Rosa, realizado no mês passado. “Temos mais de quatro mil servidores, uma população muito grande que precisa ser assistida. Tanto a população feminina quanto a masculina. A ideia é que o servidor esteja com saúde e cada vez mais possa se sentir bem no trabalho e prestar o melhor serviço para a comunidade” ressalta.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.