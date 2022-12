Natal em Caxambu tem teatro e gincana para as crianças

Município do Circuito das Águas, no Sul de Minas, tem atrações para toda a família nos próximos dias.

Foto: Prefeitura de Caxambu / Divulgação.

Os próximos dias prometem uma programação de Natal intensa em Caxambu, no Sul de Minas Gerais. Localizado na Serra da Mantiqueira e um dos principais municípios do Circuito das Águas, Caxambu integra a programação do Natal da Mineiridade em 2022.



A celebração do Natal na cidade que abriga uma das principais estâncias minerais do país começou em 26/11, com a inauguração da iluminação e decoração. De lá para cá, foram realizadas cantatas de Natal com a Escola de Música Isaac Rosental. Além disso, todo sábado é dia de atrações musicais na cidade neste período.



“No dia 21/12 (quarta-feira), teremos a encenação do presépio pelo teatro da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios. No dia 22/12 (quinta-feira), às 18h30, haverá uma apresentação da peça Em Buscas do Natal. Ela envolve uma série de personagens, é bem lúdica, e traz a temática e os valores natalinos. Ela termina com a chegada do Papai Noel”, detalha o secretário de Cultura e Turismo de Caxambu, Filipe Alves Condé. A apresentação será na Praça 16 de Setembro, no Centro da cidade. Se houver chuva intensa, a atração será transferida para o Ginasio Poliesportivo Jorge Cury, na Avenida Rio Branco.



Nos dias 23 e 24/12, véspera de Natal, serão realizadas apresentações musicais no calçadão de Caxambu com as bandas Little Box, Vicência Duo, Renato Moraes e Fernando Menezes. E a programação continua na segunda-feira (26/12), com uma gincana para as crianças, a partir das 16h na Praça 16 de Setembro. No evento haverá uma série de interações com um grupo de teatro para os pequenos.



Natal da Mineiridade



Iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o Natal da Mineiridade tem como objetivo integrar e promover os destinos do estado com programação natalina. Cerca de 200 municípios de diferentes regiões do estado participam da ação.



Segundo o secretário Filipe Condé, a programação em Caxambu também faz parte do Natal das Águas, promovido pelos municípios do circuito no Sul do estado. Ele diz que, durante o período natalino, a estimativa é a de que 6 mil pessoas circulem pelos eventos da cidade de sexta a domingo, entre moradores e turistas.



“A movimentação na cidade é positiva, dentro do que foi projetado. Há um movimento significativo. Essa programação em Caxambu, assim como a das outras cidades (do Circuito das Águas) é feita para a família com todo o cuidado. É uma região bastante segura e também para quem busca tranquilidade, interação com a natureza. Quem quer fugir do agito convencional, pode vir para cá”, convida.

Fonte: Agência Minas.