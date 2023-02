Abertura do ano letivo da Rede Municipal acontece na manhã desta quinta-feira (2)

Sebrae esteve presente no evento e trouxe o palestrante José Dornelas, que ministrou a apresentação sobre “Educação empreendedora: novos tempos na educação pública”.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, recebeu, nesta quinta-feira, no auditório da Faculdade de Direito do Sul de Minas, profissionais da educação da Rede Municipal para a abertura do ano letivo de 2023.

Toda equipe foi acolhida pela Secretária Municipal de Educação, Leila de Fátima Fonseca, que falou sobre as metas para o ano letivo de 2023, desafios a serem superados e conquistas da Secretaria até o momento, como a reformas e ampliações nas escolas, aquisição de novos ônibus para o transporte escolar, nova garagem, bem como o aumento de colaboradores.

“Acredito que todos aqui estão imbuídos dos mesmos objetivos: garantir uma educação de excelente qualidade para os nossos alunos, filhos e netos. Antes de tudo, somos educadores. Esperança é o que não nos falta, mas ainda precisaremos de determinação, coragem e principalmente persistência”, destaca a Secretária.

O Sebrae esteve presente no evento e trouxe o palestrante José Dornelas, que ministrou a apresentação sobre “Educação empreendedora: novos tempos na educação pública”.

A Secretaria de Saúde também esteve presente como parceira do evento e disponibilizou para os profissionais da educação presentes a vacina da Meningite C.

Capacitação da equipe

Para compor o calendário de abertura do ano letivo de 2023, a Secretaria de Educação preparou encontros de capacitação aos profissionais. Confira a programação:

Formação para diretores e vices

Dia 03/02/2023, no 14º GAC das 8h às 11h30. Tema Gestor de Escola (Mário Flávio da Silva Costa).

Formação de Matemática

Dia 03/02/2023, no Plenário da Câmara Municipal, das 8h às 11h30, para professores de Matemática do Fundamental II, professores de Matemática F2 CMEJA, PII e professores de intervenção, para os profissionais que atuam no período da manhã e das 13h30 às 17h, para professores regentes do Fundamental I, professores regentes CMEJA F1, PII Professores de intervenção, para os profissionais que atuam no período da tarde.

Formação Neuropsicomotricidade

Dia 03/02/2023, no CNEC, das 8h às 11h30, para recreadores, professores de Educação Física do Pré I e Pré II, professor regente da Educação Infantil representando a unidade escolar, horário para os profissionais que atuam no período da manhã e das 13h30 às 17h, para recreadores, professores de Educação Física do Pré I e Pré II, professor regente da Educação Infantil representando a unidade escolar, para os profissionais que atuam no período da tarde.

Formação para professores do Fundamental 2 e CMEJA F2

Dia 03/02/2023, das 8h às 11h30, para professores PIII de Língua Portuguesa, Ciências, Geografia, História, Ensino Religioso, Arte, Filosofia, Educação Física, Inglês. LOCAL: Auditório da Faculdade de Medicina.

