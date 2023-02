Prefeitura de Lavras amplia público de vacinação contra meningite

Para receber a dose da vacina é preciso apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício com a escola, cartão de vacinas, do SUS e um documento pessoal.

Foto: Prefeitura de Lavras.

A Prefeitura de Lavras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo orientações do Governo Estadual e do Ministério da Saúde, ampliou a vacinação contra a meningite C no município. A partir de agora, todos os profissionais da Educação, tanto de escolas públicas quanto de privadas vão poder receber a dose da vacina. Para receber a dose da vacina é preciso apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício com a escola, cartão de vacinas, do SUS e um documento pessoal.

Em Lavras, a vacina está disponível em todos os PSFs, no horário das 08h às 11h e das 13h às 16h.

A vacina é segura, eficaz e a melhor forma de prevenção contra a doença.

Fonte: Prefeitura de Lavras.