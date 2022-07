10º encontro do Conselho Empresarial da Mantiqueira traz palestra sobre Cidades Empreendedoras

No dia 03 de agosto, o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) Regional Mantiqueira e o Conselho Empresarial da Zona da Mata (CEZOM), irão realizar o 10º encontro do Conselho Empresarial da Mantiqueira, em formato híbrido.

Os Conselhos são compostos por empresários e líderes regionais com o objetivo de trocarem experiências, realizarem networking, e juntos, buscarem soluções e inovações para o desenvolvimento da região. A cada encontro, o grupo conta com uma palestra ministrada por um profissional de renome na área em que atua, buscando propor linhas de discussão relevantes para as pautas de desenvolvimento do CESUL e do CEZOM.

No próximo encontro, o Grupo receberá o palestrante Alessandro Flávio Barbosa Chaves, que irá falar com os presentes sobre “Cidades empreendedoras e crescimento regional”.

Bacharel em Ciências Sociais pela UFMG e Pós-graduado pelo Curso Ópera “Agente de Desenvolvimento em Cooperativas” pelo Centro Universitário Newton Paiva e Sebrae-MG, Alessandro atuou de 2001 a 2004 no Sebrae-MG como consultor nos Programas de Microcrédito e Cooperativas de Crédito.

Alessandro ocupou, também no Sebrae, de 2004 a 2016, a gerência da Unidade de Acesso a Serviços Financeiros, foi Gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial, de 2016 a 2020, e atualmente é Gerente da Unidade de Articulação para o Desenvolvimento Econômico do Sebrae-MG, responsável por parcerias nacionais, estaduais e regionais, dando suporte aos projetos Cidade Empreendedora e Desenvolvimento Local, nos município de Minas Gerais.

O encontro dos Conselhos Empresariais acontece em formato híbrido, no dia 03/08, a partir das 12h, na Faculdade Unis São Lourenço.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região.

Em setembro de 2018 mais um passo foi dado para a expansão dessa iniciativa com a inauguração da Regional Mantiqueira do CESUL. Fundado através de uma parceria entre o Grupo Unis e o Sebrae Minas, os encontros do Conselho passaram a ser realizados também no município de São Lourenço. E em 2019, foi inaugurado o CESUL Regional Pouso Alegre.

O CESUL e o CEZOM contam com o apoio dos parceiros e patrocinadores Sebrae, Sicoob Credivar, CesulLab e Grupo Unis no planejamento e execução das suas atividades.

Fonte e foto: Grupo Unis