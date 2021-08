Covid-19: Varginha atinge marca de 100 mil doses de vacinas aplicadas

O número, segundo a administração municipal, engloba primeiras e segundas doses.

Redação CSul/Fotos: Divulgação Prefeitura de Varginha

A cidade de Varginha atingiu, nesta quinta-feira (12), a marca de 100 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. O número, segundo a administração municipal, engloba primeiras e segundas doses.

“Fica o registro desse marco no enfrentamento da pandemia. Nossa gratidão aos profissionais da saúde, do setor de imunizações da prefeitura de Varginha, que são incansáveis guerreiros e guerreiras” – disse o Superintendente de Enfrentamento à Covid-19, Doutor Luiz Carlos Coelho.

Segundo o prefeito de Varginha, Vérdi Melo, a marca expressiva se deve ao profissionalismo e dedicação do Doutor Luiz Carlos Coelho e toda Secretaria de Saúde. O chefe do Executivo agradeceu aos profissionais da linha de frente e, além disso, percorreu todas as unidades de saúde que estão voltadas à imunização contra o novo coronavírus.













Ainda conforme Melo, a expectativa é que, num curto espaço de tempo, Varginha possa concluir o processo de vacinação em toda população a partir dos 18 anos de idade.