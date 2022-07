Colégio CRA capacita professores para atendimento de primeiros socorros

A fim de garantir a preparação das equipes para eventuais situações de emergência, o Colégio CRA, em Alfenas, deu início à formação em noções de primeiros socorros. A capacitação é realizada em parceria com a Universidade Federal de Alfenas (Unifal) e conta, em um primeiro momento, com a participação de professores e funcionários do Colégio.

A Lei Federal nº 13.722/18 (a Lei Lucas) obriga as escolas, públicas e privadas e espaços de recreação infantil, de todo o Brasil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. O objetivo é aumentar a segurança de crianças e adolescentes dentro do espaço escolar ou recreativo, oferecendo o conhecimento necessário para que os profissionais possam lidar com situações emergenciais.

O Diretor do Colégio CRA, Prof. Leandro Costa Fávaro, explica que a formação acontece em etapas. No primeiro momento, participam os professores e funcionários que atuam diretamente junto à Educação Infantil e Ensino Fundamental I. O curso é ofertado de maneira teórica e prática. “Independente de haver a obrigatoriedade ou não, é imprescindível que nossos profissionais estejam preparados para situações emergenciais. Essa ação reforça o cuidado que o Colégio CRA possui em garantir um processo educacional de excelência, atendendo todas as necessidades humanas.”, explica o Diretor do Colégio CRA.

Fonte e foto: Grupo UNIS