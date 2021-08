VEC encerra primeira etapa de preparação para o Campeonato Mineiro

Segundo o clube, foi dada folga aos atletas, que retornam em definitivo para temporada no próximo dia 09 de agosto, quando ficarão em total concentração no Centro de Treinamento.

Redação CSul/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube – VEC – finalizou, nesta terça-feira (3), a primeira etapa de preparação para o Campeonato Mineiro 2ª Divisão. Os trabalhos se iniciaram em 26 de março, com foco na seleção de atletas de várias localidades do país.

Após cerca de quatro meses de trabalho, o time finaliza essa etapa com destaque para a formação de seu grupo contando com a maioria de jogadores de Varginha e região. Breno Zidane, Marinho, Nestor Mansur, Ítalo Mateus, Danilo, Igor, Dennis e Diego Petrin são nomes que o VEC traz de sua própria casa, garotos da cidade de Varginha.

Além deles, outros nomes como Gabriel Porquinho, Naldinho, Renan Pastre, Leandrinho, Marcos e Lukinha também farão parte da equipe e representarão as cidades da região. O grupo finalizou nesta terça-feira o treino que encerra essa etapa.

Segundo o clube, foi dada folga aos atletas, que retornam em definitivo para temporada no próximo dia 09 de agosto, quando ficarão em total concentração no Centro de Treinamento.

Ainda segundo a direção do clube, há espaço para duas ou três peças pontuais, sendo que essa opção será analisada em conjunto com as opções que o clube tem em suas equipes de base (sub-17 e sub-20). Como foi, por exemplo, no dia de hoje, quando a diretoria integrou – em definitivo ao grupo principal – o jovem zagueiro Quirino, atleta nascido em 2003, que também é da cidade, e que há muito tempo já se destacava na Semel.

A diretoria também já se movimenta para conseguir alguma parceria com clube do Estado de São Paulo para que possa disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior nos próximos anos.

Fonte: Ascom Varginha Esporte Clube