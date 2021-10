Varginha realiza o 1º Encontro de Patinadores do Sul de Minas com presença de profissionais renomados

Evento, que acontece no próximo final de semana, vai reunir grandes nomes do esporte, tais como, Gabriela Pimpão, Diego Rachadel e Felipe Zambardino e Nicoly Machaddo.

Varginha irá realizar, no próximo final de semana, o 1º Encontro de Patinadores do Sul de Minas. O evento vai reunir grandes nomes do esporte, tais como, Gabriela Pimpão, Diego Rachadel e Felipe Zambardino e Nicoly Machaddo. Vale ressaltar que todos eles são patinadores profissionais.

A professora e Coordenadora de Serviços da Semel, Jacqueline Mesquita, disse que o grupo de patinadores aumentou muito na cidade durante a pandemia por ser um esporte individual. Ainda segundo ela, para o encontro do fim de semana já são 86 inscritos. As inscrições estão sendo feitas através do Instagram @patins.varginha.

Confira a programação:

Sábado 09/10

9h às 12h: workshop de ensinamento técnico para patinar, frear e fazer manobras;

18h: volta pela cidade, com saída em frente ao estacionamento Ótima;

Domingo 10/10

7h: encontro na Arena da Vila Paiva, para a despedida dos profissionais

Conforme a administração municipal, todo o trajeto terá suporte da Guarda Civil Municipal. Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também já receberam ofício sobre esse evento, de acordo com a prefeitura. Vale destacar que os participantes devem estar usando Equipamentos de Proteção Individual.

“Esse evento tem o intuito de suavizar a rotina que estamos enfrentando. Quem gosta e pratica patins poderá usufruir da programação e quem não pratica, poderá curtir a socialização dos participantes, que respeitarão os protocolos sanitários e, inclusive, já queremos agradecer a visita dos patinadores profissionais” – disse o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo.