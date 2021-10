Destino Minas Gerais é destaque em importante evento de Turismo de Negócios da América Latina

Secult-MG participa da 48ª Abav Expo & Collab, em Fortaleza; em formato híbrido, evento reúne trade turístico para fortalecimento e retomada do setor.

Minas Gerais é rota de destaque durante a realização da 48ª Abav Expo & Collab. A feira, iniciada nesta quarta-feira (6), em Fortaleza (CE), em formato híbrido, é um dos maiores e mais importantes eventos de Turismo de Negócios na América Latina e reúne representantes de diferentes segmentos do trade turístico. Neste ano, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) terá um estande próprio, para apresentar aos participantes o Destino Minas Gerais e as iniciativas do Programa de apoio à comercialização de destinos, o Minas Recebe, coordenado pela pasta, além de trocar experiências com outras entidades.

Com a retomada gradual das atividades turísticas, Minas Gerais tem se destacado como o principal destino para turistas no país, superando praias e outros roteiros mais conhecidos. Em pesquisa divulgada pelo IBGE, em agosto, o estado apresentou crescimento de 19,7% nas atividades do setor. O índice de Minas é o maior entre todos os estados e o Distrito Federal estando, também, acima da média nacional, que teve crescimento de 11,9% no período. Em relação à receita com turismo no mesmo período, os meses de maio e junho, Minas Gerais também apresentou o melhor resultado entre os estados. As atividades turísticas em terras mineiras tiveram crescimento de 26% nestes meses, superior aos resultados de outros estados, como Santa Catarina (12,1%) e Bahia (11,4%) e também ao resultado nacional, que foi de 6,2%.

Destaques de Minas

A tradição, a cultura, a cozinha e o jeito único de seu povo fazem de Minas Gerais um dos dez destinos mais acolhedores do mundo, segundo o ranking global da premiação Traveller Review Awards 2021 da plataforma de reservas on-line Booking.com. Esta é a primeira vez que uma localidade brasileira está presente na lista das Regiões Mais Acolhedoras no Mundo. De acordo com a premiação Travellers Review Awards 2021, da também da Booking.com, Minas Gerais abriga três das 10 regiões mais acolhedoras do Brasil. De acordo com a lista divulgada, Monte Verde, no Sul de Minas, aparece em segundo lugar. Já Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, na região central, está na sétima posição. Quem fecha o rol dos locais mais acolhedores do país, ocupante do 10º lugar, é a Serra do Cipó, compreendida pelo município de Santana do Riacho, também na região central de Minas Gerais.

São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, foi um dos três destinos brasileiros selecionados pelo Ministério do Turismo (MTur) para participar do concurso “Melhores Vilas Turísticas do Mundo”, promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência das Nações Unidas.

Minas segue à frente também com a criação de uma representação no exterior, em Portugal, integrando a Campanha Minas para o Mundo, ação do Programa Reviva Turismo. O ponto de partida para promover o destino Minas Gerais em terras estrangeiras começa com o projeto Via Liberdade, rota turística e cultural que irá se estender pela BR-040, ligando as belezas, as histórias, a cultura e a arte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. Além de comemorar o bicentenário de independência do Brasil, o projeto celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna, em 2022.



Minas também comemora a eleição do aeroporto internacional de Confins como o melhor do país na Pesquisa Nacional de Satisfação de Passageiros e Desempenho Aeroportuário de agosto de 2021.

A Secult desenvolve o Programa Reviva Turismo, que possui quatro eixos estratégicos: biossegurança, estruturação, capacitação e marketing do destino Minas Gerais. O programa recebeu recentemente novo aporte, de R$ 25 milhões, destinados a edital para projetos voltados à promoção turística e a ações que estimulem a competitividade no mercado.

O Programa Minas Recebe, iniciativa da Secult elaborada para apoiar a comercialização dos serviços e produtos turísticos oferecidos pelas agências e operadoras de turismo receptivo do estado, também será apresentado aos participantes da 48ª Abav Expo & Collab.

Durante a realização da feira, técnicos da Superintendência de Marketing Turístico da Secult estarão presentes no local para apresentar as iniciativas da Pasta para a promoção do Destino Minas em todo o país. Os profissionais da Secult também estarão disponíveis para atendimento em um estande virtual, oferecendo informações sobre Minas Gerais e disponibilizando conteúdos de divulgação do estado.

A 48ª Abav Expo & Collab é realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), entidade nacional presente em 26 estados e no Distrito Federal. A edição 2021 se estende até o dia 8/10, reunindo toda a cadeia turística em um momento de fortalecimento e preparação para a retomada do setor.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação Setur MG