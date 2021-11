Lutadora de Varginha é medalha de ouro no mundial de Jiu-Jitsu

Aléxia Arantes, que já havia conquistado a medalha de prata do Abu Dhabi Grand Slam, torneio de Jiu-Jitsu considerado a maior competição profissional da América Latina, desta vez se sagrou campeã do Campeonato Mundial.

Redação CSul/Foto: Divulgação CBJJE

A lutadora varginhense Aléxia Arantes, de 18 anos, conquistou neste domingo (28), a medalha ouro no Campeonato Mundial de Jiu-jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo – CBJJE. A competição, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, consagrou novamente o nome de Aléxia, tendo em vista que, no mês passado, ela conquistou a medalha de prata do Abu Dhabi Grand Slam, torneio de Jiu-Jitsu considerado a maior competição profissional da América Latina.

Aléxia Arantes é atleta da equipe Vision Bjj, do professor Rodrigo Carvalho, lutou na categoria feminino adulto, faixa roxa até 64 kg.

Agora, a lutadora foca no Campeonato Europeu, que será disputado em fevereiro de 2022, em Roma, na Itália.