Varginha sedia Campeonato Mineiro Master de Verão com 132 nadadores

Competição aconteceu no Clube Campestre.

No último fim de semana, 132 nadadores de oito equipes disputaram o Campeonato Mineiro Master de Verão. A abertura foi oficializada pelo prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo que, segundo a assessoria da prefeitura, é grande incentivador da prática de atividades físicas e da descentralização das atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). Foram três dias de competições, no Clube Campestre de Varginha. A equipe do Clube Campestre, formada por 45 atletas do próprio clube, da Semel e do Ideal Clube de Paraguaçu, deu um show de determinação e respeito ao esporte, conforme a administração municipal.

“Nossa equipe, mesmo com as dificuldades ocasionadas pela pandemia vem treinando e participando de eventos regionais, tendo como objetivo essa competição e o sul-americano. A competição mostrou o quanto todos se empenharam, pois foram vários objetivos e superações conquistadas, que tornaram o resultado final uma conseqüência” – avaliou o técnico Wagner Sartini.

Essa parceria resultou em 28 campeões mineiros; 10 vice-campeões e 14 recordes, com 138 medalhas de 1º ao 6º lugar, tendo como resultado os títulos de Campeão Geral e vice no quesito eficiência técnica.

“A Natação Master não é somente um esporte, é um estilo de vida, onde adversários se tornam amigos, onde as conquistas são compartilhadas com todos em nome do nosso esporte” – explica Wagner. Sartini também agradeceu ao Clube Campestre por acreditar no trabalho; a Comissão de Natação pela gigantesca ajuda em todos os eventos; ao professor Cidão pela parceria ;ao coordenador Leco pelo empenho e a todos os atletas pela dedicação.”

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha