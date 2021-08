Hospital Bom Pastor é selecionado para o Projeto “Saúde em Nossas Mãos” do Ministério da Saúde

Projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde com o suporte técnico oferecido pelo conjunto dos seis Hospitais do Proadi-SUS (Hospital Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital da Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio Libanês).

Redação CSul/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

O Hospital Bom Pastor, em Varginha foi selecionado para o Projeto “Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil”. De 391 hospitais participantes, 204 foram selecionados e, agora, juntos, vão atuar para aperfeiçoar a assistência voltada aos pacientes.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde com o suporte técnico oferecido pelo conjunto dos seis Hospitais do Proadi-SUS (Hospital Albert Einstein, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospital da Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio Libanês), com uso da metodologia do Modelo de Melhoria e BTS (Breakthrough Series) desenvolvida pelo (IHI- Institute for Healthcare Improvement).

Essa seleção mobilizou profissionais de UTI, Núcleos de Segurança do Paciente, Qualidade, Comissões de Controle de Infecção Hospitalar e as diretorias dos hospitais. O projeto utilizará uma metodologia colaborativa onde “todos ensinam e todos aprendem”.

Segundo a administração municipal, para o hospital será uma oportunidade de aprimoramento de conhecimento e atualização com os hospitais de referência a nível nacional, com ganhos diretos para a população de Varginha e região.

A equipe do Hospital Bom Pastor está ansiosa para os próximos 24 meses de imersão nas atividades propostas pelos Hospitais referência. “Que felicidade! Varginha ter sido contemplado para fazer parte do desse importante projeto. São 204 municípios, em especial o Hospital Bom Pastor. Isso nos enche de felicidade, nos enche de alegria por sua escolha”, disse o Edson Menegueli – Presidente da Fundação Hospitalar do Município de Varginha (FHOMUV).

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

“Foi com muita satisfação que recebi a notícia de que o Hospital Bom Pastor foi contemplado com o projeto “Saúde em Nossas mãos”. Além de ser um orgulho para todos nós, é uma motivação imensurável para melhorarmos a qualidade da assistência aos nossos clientes. Temos uma equipe maravilhosa que, tenho certeza que vai se empenhar muito no projeto. Cuidar dos nossos pacientes com mais segurança e mais eficácia será o nosso foco. Tenho certeza que faremos jus a essa demanda concedida. Contem com nossos esforços”- disse Ivan Ribeiro de Carvalho, líder da Seção de Enfermagem Intensiva.

O prefeito Vérdi Melo parabenizou a equipe do Hospital Bom Pastor por mais essa conquista. “Esse é o reflexo de um trabalho competente realizado por uma equipe dedicada e que está sempre pensado no bem-estar da nossa população” – comentou.